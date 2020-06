Coree: inviato sudcoreano Lee incontra omologo Usa Biegun a Washington (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del presidente sudcoreano potrebbero essere giunte però fuori tempo massimo. Proprio oggi la Corea del Nord ha annunciato di aver posto le proprie Forze armate in stato di massima allerta, in vista del loro ritorno in forze presso la Zona demilitarizzata, il confine di fatto tra le due Coree, da dove si erano parzialmente ritirate a seguito degli accordi inter-coreani per la distensione lungo il confine di fatto tra i due paesi. In una nota rilanciata dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”), lo stato maggiore dell’Esercito nordcoreano annuncia lo studio di un “piano di azione per il ritorno dell’Esercito nelle zone che erano state demilitarizzate a seguito degli accordi Nord-Sud”. “Il nostro Esercito – prosegue la nota – si trova in stato di massima allerta per garantire una pronta risposta militare, ed attuare qualunque direttiva” proveniente dal Partito del lavoro e dal governo. Venerdì scorso, 12 giugno, il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Son-gwon, ha annunciato invece il riavvio dei programmi balistico e nucleare di Pyongyang, al culmine del drastico mutamento nella politica estera del regime intercorso nelle ultime due settimane. (Git)