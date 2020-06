Coree: militari nordcoreani avvistati presso i presidi di confine smobilitati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Esercito nordcoreano è tornato a presidiare alcune delle postazioni di confine all’interno della Zona demilitarizzata – il confine di fatto tra le due Coree – che erano stati smobilitati alla fine del 2018, a seguito degli accordi per la distensione sottoscritti dai due paesi. Lo hanno riferito fonti militari citate dalla stampa sudcoreana, pochi giorni dopo l’annuncio del Nord del ritorno in forze dei militari al confine. Nel pomeriggio di ieri lo stato maggiore dell’Esercito nordcoreano ha annunciato l’intenzione di tornare a presidiare i “presidi della polizia civile” lungo la zona demilitarizzata, come parte delle misure ritorsive adottate in risposta a una campagna di volantinaggio privata contro la leadership di Pyongyang effettuata dal territorio sudcoreano. Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla stampa sudcoreana, diversi militari sono stati avvistati presso punti di osservazione e presidio precedentemente abbandonati all’interno della Zona demilitarizzata sin dalla serata di ieri. I “presidi di polizia” lungo il confine tra le due Coree menzionati dallo stato maggiore dell’Esercito nordcoreano sono circa 150. (segue) (Git)