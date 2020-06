Usa: Trump, ho reso "molto famoso" il giorno che commemora la fine della schiavitù

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto di aver reso il Juneteenth, la festività che ogni anno il 19 giugno commemora la fine della schiavitù nel paese, "molto famosa", programmando inizialmente un suo comizio per quella data. Le dichiarazioni sono arrivate in un'intervista col "Wall Street Journal". "Ho fatto qualcosa di buono: ho reso Juneteenth molto famoso", ha detto Trump, facendo riferimento alla copertura giornalistica del suo rally, che è stato spostato in un secondo momento. "In realtà è un evento importante, un momento importante. Ma nessuno ne aveva mai sentito parlare". Trump è stato ampiamente criticato per aver programmato la manifestazione il 19 giugno a Tulsa, in Oklahoma, il sito di uno dei più sanguinosi atti di violenza razziale nel 1921, con molti critici che accusavano che si trattasse di una decisione insensibile. Trump alla fine ha posticipato il raduno, riconoscendo che "molti" dei suoi amici e sostenitori afroamericani lo avevano contattato per chiedergli di cambiare la data. Juneteenth segna la fine della schiavitù negli Stati Uniti per oltre 150 anni ed è riconosciuto come giorno di festa in 47 Stati e nel Distretto di Columbia.(Nys)