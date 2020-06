Governo: Berlusconi, sì a maggioranza diversa senza spaccare centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "se ci fossero le condizioni per trovare in Parlamento una maggioranza diversa, con un programma diverso, varrebbe la pena di provarci, senza spaccare il centrodestra. Oggi - ha proseguito l'ex premier - sinceramente non vedo all’orizzonte un governo che abbia un programma liberale, garantista". Il leader di FI, intervenuto a "Stasera Italia" su Rete4, ha continuato definendo "il governo delle quattro sinistre del tutto inadeguato a far uscire il Paese da questa crisi drammatica. La via maestra sarebbe quella del voto, tuttavia so bene - ha concluso Berlusconi - che ci sono resistenze". (Rin)