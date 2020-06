© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle parole ai fatti. Sono soddisfatto perché, come avevo richiesto settimane fa, e grazie al supporto dei sindaci del comprensorio, nelle primissime ore a seguito del nubifragio dell'8 giugno la Regione Lazio ha proclamato lo stato di calamità naturale per i comuni della Valle dei Santi". Lo scrive, in una nota, il consigliere della Lega in Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli. (Com)