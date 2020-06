Brasile: ministro Educazione Abraham Weintraub annuncia dimissioni dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Educazione del Brasile, Abraham Weintraub, ha annunciato le sue dimissioni dal governo Bolsonaro. Le informazioni sono state fornite dallo stesso ministro in un video pubblicato su YouTube, in cui il ministro è apparso accanto al presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro. Weintraub ha rifiutato di discutere le ragioni delle dimissioni. "In questo momento, non voglio discutere i motivi della mia partenza, non è il momento. La cosa importante più importante ora è dire che ho ricevuto un invito per una posizione alla Banca mondiale. Sono già stato un direttore di banca in passato e ora torno in una banca, ma quella mondiale", afferma Weintraub. "Inizierò subito la transizione e nei prossimi giorni passerò il testimone al ministro che prenderà il mio posto", afferma Weintraub.(Brp)