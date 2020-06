Regeni: Conte, Al Sisi ha sempre manifestato piena comprensione per le richieste italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha “sempre manifestato” piena comprensione per le richieste italiane riguardo alla vicenda di Giulio Regeni. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. “La mia interlocuzione con Al Sisi parte da un assunto: i rapporti bilaterali non potranno sviluppare appieno i loro risultati fino a che non verrà fatta giustizia su Giulio Regeni”, ha dichiarato Conte. Il presidente del Consiglio ha dichiarato di aver ribadito con forza la necessità, come primo passo, di stabilire l’efficace collaborazione giudiziaria tra le due procure. Per il presidente del Consiglio, ci sono stati segni di una certa ripresa con la nomina del nuovo procuratore egiziano. Conte ha sottolineato di aver posto al centro il caso Regeni anche in occasione della conversazione con Al Sisi avvenuta lo scorso 7 giugno. “Al Sisi ha sempre manifestato nei nostri colloqui piena comprensione per le richieste dell’Italia e la responsabilità a collaborare verso il proseguimento di un obiettivo ritenuto essenziale. In tale occasione non ho mancato di far presente che attendiamo una dimostrazione tangibile di questa volontà”, ha aggiunto Conte. Secondo il presidente del Consiglio, sviluppare un dialogo bilaterale e confrontarsi su tematiche di interesse internazionali non rappresenta una sottovalutzione della gravità della situazione o una subordinazione alla ragione di Stato del caso di Giulio Regeni. (Res)