Usa: i Democratici presentano disegno di legge sulle infrastrutture da 1.500 miliardi di dollari

- I democratici Usa hanno presentato oggi un disegno di legge da 1.500 miliardi di dollari in infrastrutture che cercheranno di approvare nelle prossime settimane, sostenendo che è stato reso più urgente dalla pandemia di coronavirus. Lo riporta la stampa internazionale. Il ddl è stato presentato dal presidente della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, a Capitol Hill. La legislazione vuole stimolare la costruzione o il miglioramento di strade, ponti, porti, energia pulita, scuole e altri progetti che gli esperti sostengono sono stati a lungo trascurati. Pelosi ha dichiarato che spingerà per l'approvazione del disegno di legge prima di una pausa congressuale il 4 luglio. Mentre ha presentato il disegno di legge insieme ai capi del comitato che lo hanno realizzato, Pelosi ha detto che sarebbe stato necessario uno sforzo bipartisan per la sua approvazione, nonostante l'opposizione dei repubblicani del Congresso.(Nys)