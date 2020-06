Italia-Egitto: Conte, non sarà mai possibile una visita di Stato senza verità su Regeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarà mai possibile una visita di Stato in Egitto, con tutti gli onori attribuiti al premier, fino a quando non riusciremo a compiere significativi passi avanti nei confronti della vicenda di Giulio Regeni. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. Conte ha sottolineato che la situazione legata al caso Regeni ha bloccato anche altre iniziative, come ad esempio l’inaugurazione di un’università al Cairo. (Res)