Regeni: Conte, nessun elemento su pista inglese anche su lato intelligence

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ammesso di non avere elementi sulla “pista inglese” in merito alla morte in Egitto di Giulio Regeni. Parlando in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del giovane ricercatore, Conte ha sottolineato che sia dal punto di vista della presidenza del Consiglio che per quanto riguarda il comparto delle responsabilità di intelligence di non avere elementi su tale aspetto, precisando di voler comunque fare luce anche su tale pista. “In questo momento non sono a conoscenza di specifici elementi”, ha detto Conte. (Res)