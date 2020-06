Regeni: Conte, in caso di stallo anche io avrei interrotto i rapporti con l’Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di uno stallo per giungere alla verità sul caso della morte di Giulio Regeni, il presidente del Consiglio ha ammesso che avrebbe probabilmente interrotto i rapporti con l’Egitto, se si fosse trovato al governo. Intervenendo questa sera in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del giovane ricercatore, Conte ha sottolineato: “Se io fossi stato un’autorità di governo (ai tempi dell’omicidio) avrei pensato ad interrompere rapporti con Egitto non vedendo risultati. Ma essendomi insediato dopo questa eventualità, mi sono convinto sull’intensificazione del dialogo per cogliere dall'Egitto l'interesse nei confronti del premier italiano, andasse volto per ottenere un risultato che però, mi rendo conto, stenta ancora a produrre dei risultati concreti".(Res)