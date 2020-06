Regeni: Conte, richiesta all’Egitto rogatoria per arrivare a riunvio a giudizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La questione della rogatoria e la possibilità di creare le premesse per avviare un processo con rinvio a giudizio nel nostro ordinamento per i cinque identificati come possibili coinvolti dalla Procura di Roma nell’omicidio di Giulio Regeni è “stata oggetto di una specifica richiesta ed è un obiettivo a cui lavoreremo”. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. (Res)