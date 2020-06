Usa: Trump rinnova la minaccia di tagliare i legami con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rinnovato la sua minaccia di tagliare i legami con la Cina, un giorno dopo che il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer ha detto al Congresso che non vedeva il distaccamento delle economie statunitense e cinesi come un'opzione praticabile. Lo riporta la stampa internazionale. "Gli Stati Uniti mantengono certamente l'opzione politica, sotto varie circostanze, di un disaccoppiamento completo dalla Cina", ha scritto Trump su Twitter. Il capo della Casa Bianca il mese scorso ha segnalato un ulteriore deterioramento della relazione, dicendo che non aveva alcun interesse a parlare con il presidente Xi Jinping in questo momento, e suggerendo che poteva tagliare i legami con la seconda potenza del mondo. Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha incontrato il 17 giugno, il diplomatico cinese Yang Jiechi, alle Hawaii, per un raro faccia a faccia. (Nys)