Roma: Acea, lavori manutenzione straordinaria, sospensione servizio idrico 28 giugno

- Acea Ato 2 comunica che per realizzare interventi improcrastinabili di manutenzione straordinaria su una importante condotta di adduzione idrica, inseriti nel contesto del programma di efficientamento della rete, si rende necessario sospendere il flusso idrico in alcune zone della Città Metropolitana di Roma Capitale nella giornata di domenica 28 giugno 2020. In particolare, la sospensione consentirà ad Acea Ato 2 di seguire un intervento di riparazione su un’infrastruttura acquedottistica che, in caso di mancata realizzazione, potrebbe causare imprevisti pregiudizi alla fornitura. Di conseguenza dalle ore 00:30 alle ore 24:00 di domenica 28 giugno 2020 si verificherà mancanza d’acqua e/o forte abbassamento di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti zone di Roma Capitale: Grotta Rossa Est (Saxa Rubra); Grotta Rossa Ovest (via Flaminia nuova); Labaro; Settebagni; Colle Salario; Porte di Roma; Cinquina; Bufalotta Casal Boccone Tor San Giovanni; Sant’Alessandro Casal Monastero; San Basilio; Torraccia; Tor Cervara; Casal de Pazzi; Rebibbia; Talenti; Prima Porta; Colli d’Oro; Monte Sacro Alto; Monte Sacro; Sacco Pastore; Conca D’oro; Prati Fiscali; Prato della Signora; Tufello; Val Melaina; Fidene; Serpentara; Via Salaria (direzione Gra); all’Aeroporto dell’Urbe a Castel Giubileo. (segue) (Com)