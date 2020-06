Siria: l'Onu valuta la riapertura delle frontiere con l’Iraq per consegnare aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sta prendendo in considerazione una proposta per riaprire un valico di frontiera dall'Iraq alla Siria per sei mesi allo scopo di consentire la consegna di aiuti umanitari per combattere la pandemia di coronavirus. Secondo quanto riferisce il quotidiano panarabo “Ashraq al Awsat”, edito a Londra, la Germania e il Belgio hanno depositato un progetto di risoluzione per riaprire il valico in Iraq per un periodo di sei mesi, estendibile per altri sei mesi sulla base di una valutazione dell'impatto del coronavirus in Siria da parte del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. A dicembre, Russia e Cina hanno posto il veto a un progetto di risoluzione che avrebbe autorizzato l’apertura dei valichi in Siria per un anno. Secondo i diplomatici occidentali, la chiusura delle frontiere con l’Iraq riduce del 40 percento il flusso degli aiuti medici nella Siria nord-orientale. "Il mancato rinnovo degli aiuti transfrontalieri provocherà sofferenze e morti inutili. Il Covid-19 potrebbe diffondersi come un incendio. Sicuramente la Russia non può volerlo", ha dichiarato Louis Charbonneau, responsabile alle Nazioni Unite dell’organizzazione umanitaria Human Rights Watch. Il mese scorso l'ambasciatrice degli Stati Uniti, Kelly Craft, aveva spinto il Consiglio ad autorizzare nuovamente le consegne di aiuti in Siria dall'Iraq. Tuttavia, l'ambasciatore russo delle Nazioni Unite, Vassily Nebenzia, aveva giudicato una “perdita di tempo” i tentativi di “riaprire i valichi transfrontalieri chiusi". (Res)