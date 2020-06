Confindustria: Berlusconi a Bonomi, di leader carismatici in giro se ne vedono pochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "forse non è più tempo perché di leader carismatici in giro se ne vedono un po' pochi". Commentando le dichiarazioni del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, secondo cui non c'è più tempo per leader carismatici, l'ex premier ha aggiunto riferendosi a se stesso: "L'ultimo leader carismatico che conosco è un signore che ha trascorso gli ultimi tempi in Provenza, ma che sarà presto in Italia. Bonomi si ricrederà". Il leader di FI è intervenuto a "Stasera Italia", su Rete4. (Rin)