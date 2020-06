Usa: Facebook ha rimosso una pubblicità pro- Trump per incitamento all'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha rimosso una pubblicità del comitato elettorale del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che usava un simbolo riconducibile al nazismo. Lo riporta il "Wall Street Journal". Nella pubblicità si parlava di "pericolosi gruppi di estrema sinistra" che "stanno distruggendo le nostre città" e si chiedeva di firmare una petizione per sostenere la proposta di Trump di dichiarare il gruppo di attivisti "antifa" un'organizzazione terroristica. Il post era accompagnato da un triangolo rosso capovolto, simile a quello che veniva usato nei campi di concentramento nazisti per indicare i prigionieri politici. Facebook, nel comunicato con cui ha annunciato di aver rimosso la pubblicità, ha parlato di violazione delle regole sull'”odio organizzato” e del divieto di usare “simboli usati da organizzazioni illegali che promuovevano l’odio per identificare prigionieri politici”. Il comitato elettorale di Trump si è giustificato dicendo che il triangolo rosso è un simbolo usato dagli "antifa". (Nys)