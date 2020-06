Fase 3: Berlusconi, bene Mattarella e Visco, per far ripartire Paese occorre sforzo di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, il leader di Confindustria Carlo Bonomi "ha ragione: per far ripartire il Paese occorre uno sforzo che coinvolga tutti. Dalla politica - maggioranza e opposizione - all'impresa, dalla cultura alle banche alla scienza". L'ex premier ha aggiunto: "Il capo dello Stato Mattarella ed il governatore della Banca D'Italia Visco hanno fatto appelli molto importanti in questa direzione: io li condivido totalmente". Il leader di FI è intervenuto a "Stasera Italia", su Rete4. (Rin)