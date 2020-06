Decreto Elezioni: annullato voto per mancanza numero legale, fiducia al Senato ripetuta domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà ripetuto domani mattina alle 9.30 il voto di fiducia sul decreto Elezioni. Dopo una verifica è stata accertata la mancanza del numero legale dei presenti in Aula che oggi alle 19.10 avevano approvato il decreto con 145 voti. Le opposizioni non avevano partecipato al voto. Ma i 149 parlamentari che erano presenti non erano sufficienti a raggiungere quota 150 presenze, come ha verificato l'ufficio di presidenza di Palazzo Madama. Un errore che comporterà la nuova votazione di domani. Il Senato è stato convocato alle 9.30 poiché il decreto scade domani stesso e non è possibile procrastinare il voto. Sulla inattesa fiducia-bis pesano adesso molte incognite: praticamente tutti i senatori sono tornati a casa questa sera, dopo il voto che credevano valido e adesso sono stati richiamati dai rispettivi gruppi. (Rin)