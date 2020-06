Usa: crollo viaggi e turismo, una perdita da 16,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo dei viaggi a causa dell'epidemia di coronavirus costerà al governo federale degli Stati Uniti e alle amministrazioni locali 16,8 miliardi di dollari in gettito fiscale degli hotel per il 2020, secondo quanto riporta la stampa internazionale. Il rapporto è dell'American Lodging Association, che attribuisce alle restrizioni imposte dalle autorità il brusco calo del turismo d'affari o di piacere, con un impatto negativo sul tasso di occupazione delle camere e su altre entrate riscosse dai governi. Le maggiori perdite fiscali si registrano in California con 1,9 miliardi di dollari, a New York e in Florida con 1,3 miliardi ciascuno. (Nys)