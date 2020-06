Regeni: Conte, mantenere interlocuzione diretta con Egitto non significa giustificare o dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mantenere un’interlocuzione diretta e costante con l’Egitto consente di insistere sui principi dei diritti umani ed esigerne il rispetto. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. “Confrontarsi non significa giustificare o dimenticare” l’uccisione di Regeni, quanto piuttosto influire nei confronti dell’Egitto, ha aggiunto Conte. La postura che questo governo sta portando avanti, ha osservato Conte, ci porta alla speranza di trova la verità solla morte di Giulio Regeni, obiettivo su “cui rimarremo inflessibili fino a quando non la otterremo”. Per Conte l’Egitto è un interlocutore chiave per la regione e assume un ruolo non marginale in dossier come il conflitto in Libia e un ruolo centrale sul contrasto al terrorismo e di illeciti, così come sui flussi mgratori, oltre alla cooperazione nel campo energetico che “corrispondono a vitali interessi nazionali che vanno al di là della mera cooperazione economica”. (Res)