Regeni: Conte, condivido preoccupazione per la lentezza sulla risoluzione del caso

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha affermato di condividere la preoccupazione per “la lentezza” sulla risoluzione del caso di Giulio Regeni, intervenendo questa sera in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del giovane ricercatore italiano rapito il 25 gennaio 2016, giorno del quinto anniversario delle proteste di piazza Tahrir, e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani. “La preoccupazione della lentezza la condivido anche io", ha sottolineato Conte, precisando che aver fatto presente questa situazione nei vari incontri con il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi. “A gennaio sono stato al Cairo, una visita rapida, ed è stata una visita compiuta insieme ad altre. Sono stato in Turchia dove ho visto (il presidente turco) Erdogan, ed è stato un tour mirato per incontrare i protagonisti dello scenario libico in vista della conferenza di Berlino. Anche in quella occasione ho espresso costernazione, sollecitato la ripresa della cooperazione”, ha dichiarato Conte. Il premier ha osservato che quel giorno si teneva un incontro degli ufficiali di polizia giudiziaria di Italia ed Egitto, “cosa che mi venne rappresentata come occasione per preparare un incontro tra magistrati”. Conte ha aggiunto: “Ci sono stati dei segnali sulla ripresa di una più intensa cooperazione. Anche in quella occasione ho ribadito che per l’Italia, la vicenda Regeni è una ferita che non può essere rimarginata e richiede quantomeno l’accertamento della verità giudiziaria”. (Res)