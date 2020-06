© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo le parole del capo dello Stato, afferma: "Ringraziamo il presidente Mattarella e auspichiamo un reale cambiamento nel Csm e nella magistratura. Nessuna preoccupazione per il mio processo per sequestro di ottobre - continua il senatore in una nota -, sono convinto di aver agito rispettando la legge, come gli stessi magistrati intercettati ammettevano". (Com)