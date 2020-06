Decreto Elezioni: Ciriani (Fd'I), da noi appello a maggioranza per riscrivere insieme testo, prevalsa arroganza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, osserva che Fd'I "in Aula sul decreto Elezioni aveva proposto alla maggioranza e al governo di riscrivere insieme un nuovo decreto, lasciando a loro la scelta dei modi e dei tempi, e disponibili a venire in Aula anche domani ed approvandolo nella stessa giornata. Questa era stata la nostra offerta - spiega il parlamentare in una nota -, trovare una intesa almeno sulle regole del gioco istituzionale, ma la maggioranza con arroganza ha deciso di andare avanti con l'ennesima fiducia, la 27esima, e rischiando seriamente di cadere". (Com)