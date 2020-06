Libano: gli ambasciatori dell’Unione Europea visitano Unifl - Foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di 15 membri, composta da ambasciatori e funzionari diplomatici dell’Unione Europea (Ue) in Libano, ha visitato oggi il quartier generale della La Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil) e parte dell'area di operazioni, in particolare la Blue Line, ovvero la linea di demarcazione entro cui si sono ritirate le forze israeliane nel 2000. L’Head of Mission e Force Commander di Unifil, il generale di divisione Stefano Del Col, ha ricevuto a Naqoura la delegazione, guidata dalla Julia Koch De Biolley, vice capo missione dell’Ue in Libano, accompagnata dagli ambasciatori e rappresentanti di Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Spagna. Nel corso della visita il generale Del Col ha presentato un briefing, durante il quale ha illustrato alla delegazione le operazioni svolte dalla missione Unifil e in coordinamento con le Forze armate libanesi (Laf). Successivamente la delegazione è stata accompagnata in un tour lungo la Blue Line, nei pressi del villaggio libanese di Ramyah, nel settore ovest a guida italiana. (segue) (Com)