Libano: gli ambasciatori dell’Unione Europea visitano Unifl - Foto (2)

- Nelle sue osservazioni, il generale Del Col ha elogiato i rappresentanti dell'Ue per il sostegno che continuano a garantire per la missione, evidenziando che la stessa visita dimostra l'importanza che l'Ue attribuisce all’operato di Unifil nel Libano meridionale. Da parte sua il capo delegazione, lDe Biolley, ha affermato che l'Ue e i suoi Stati membri riconoscono il "ruolo unico e importante" di Unifil nel garantire la sicurezza e la stabilità del Libano. "Oggi la nostra visita congiunta nel sud del Libano è una manifestazione del costante impegno dell'Ue e dei suoi Stati membri nei confronti di Unifil e delle autorità libanesi nel garantire la pace, la sicurezza e la stabilità del Paese", ha aggiunto. “Continueremo a sostenere Unifil nel suo operato. Lavorare fianco a fianco con le Laf è cruciale per mantenere la stabilità nel Libano meridionale e lungo le coste libanesi”. (segue) (Com)