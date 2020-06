Libano: gli ambasciatori dell’Unione Europea visitano Unifl - Foto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue contribuisce in modo significativo alla missione Unifil e all’assolvimento del mandato sancito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dei 27 Stati membri europei, 16 partecipano in UNIFIL con unità terrestri e navi, costituendo oltre il 30 per cento dei 10.000 peacekeeper della missione. Con il loro operato a supporto di Unifil, i contingenti dei Paesi dell'Ue hanno investito importanti risorse per contribuire allo sviluppo delle comunità locali. Questo impegno oggi è considerato un fattore stabilizzante per l’area e recentemente è stato dimostrato con il sostegno alle comunità locali nella lotta collettiva contro la pandemia di Covid-19. Inoltre, gli Stati membri dell'UE hanno destinato importanti risorse non solo a tutela dei cittadini libanesi ma anche nel potenziamento delle capacità delle LAF e della loro componente navale. (Com)