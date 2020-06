Coronavirus: Berlusconi, paura personale? No, ho molta paura per conseguenze globali pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha affermato: "Paura personale per il coronavirus? Direi di no, mi sono attenuto con scrupolo alle indicazioni di prudenza consigliate dai medici. Ho, invece avuto molto paura e ce l’ho ancora", ha continuato l'ex premier ospite a "Stasera Italia" su Rete4, "per le conseguenze globali di questo dramma. C’è ancora il dramma delle aziende che chiudono, degli italiani che hanno perso il lavoro, degli aiuti che non arrivano. Interi comparti come lo spettacolo, la cultura, la ristorazione - ha concluso Berlusconi - rischiano di morire: di questo ho paura. Ecco perché bisogna rimboccarsi le maniche". (Rin)