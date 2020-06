© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "è indispensabile una radicale riforma fiscale in grado di dare uno shock all'economia e di far ripartire il Paese. Ecco perché chiediamo la Flat tax, uguale per tutti". L'ex premier è intervenuto a "Stasera Italia", su Rete4. (Rin)