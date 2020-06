Usa: sondaggio, per il 60 per cento Trump è divisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 60 per cento degli statunitensi pensa che il presidente Trump stia rendendo il paese più diviso, mentre il coronavirus e le tensioni razziali si intensificano a cinque mesi dalle elezioni presidenziali, secondo un nuovo sondaggio dell'Associated Press e del Center for Public Affairs Research. Ne parla il sito "The Hill". Il sondaggio ha rilevato anche come l'82 per cento degli afroamericani pensi che la presidenza di Trump abbia aumentato le divisioni. Solo per il 12 per cento degli intervistati Trump le ha diminuite. Il cinquantaquattro per cento degli statunitensi crede che Trump abbia peggiorato le cose dopo la morte di George Floyd. Lo stesso sondaggio ha rilevato che il 24 per cento delle persone ritiene che gli Stati Uniti stiano andando nella giusta direzione, in calo rispetto al 33 per cento del mese scorso e al 42 per cento a marzo. L'approvazione per Trump si attesta al 39 per cento, in calo rispetto al 43 per cento di marzo. Circa il 90 per cento degli afroamericani disapprova Trump, mentre tra i caucasici la percentuale è del 45 percento. (Nys)