Onu: Brasile allineato con Usa contro commissione Onu su commissione antiviolenza

- Il Brasile ha preso posizione contro la creazione di una commissione d'inchiesta internazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (Onu) per indagare sugli abusi e la violenza della polizia statunitense contro la popolazione nera nel paese. Il Brasile si è allineato alle posizioni degli Stati Uniti durante una riunione straordinaria del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, a Ginevra, indetta per discutere sul tema. L'incontro straordinario del consiglio era stato convocato dai rappresentanti di 54 nazioni africane per discutere di "discriminazione e razzismo sistemico" negli Stati Uniti, a seguito dall'omicidio di George Floyd, cittadino statunitense nero ucciso da un poliziotto bianco nel corso di un controllo di polizia a Minneapolis il 25 maggio. (segue) (Nys)