Onu: Kenya quinto membro non permanente del Consiglio di sicurezza, battuto Gibuti

- Il Kenya ha ottenuto il quinto seggio di membro non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il paese ha ottenuto 129 dei 191 voti espressi, contro i 52 incassati da Gibuti nel ballottaggio tenuto oggi. Al primo turno, in un voto consumato ieri, Nairobi aveva ottenuto 113 consensi, contro i 78 di Gibuti, quota comunque non sufficiente a garantire il posto. Il Kenya si unisce così a India, Irlanda, Messico e Norvegia. Il mandato, della durata di due anni, inizierà il primo gennaio del 2021 e terminerà il 31 dicembre del 2022. (Nys)