Camera: Salafia (M5s), con desecretazione atti Fico mantiene impegno trasparenza

- Quella del presidente della Camera, Roberto Fico, è "una bellissima iniziativa. Ora tutti i cittadini potranno leggere e consultare diversi atti desecretati dalla Camera dei deputati. Si tratta di atti della commissione d'inchiesta sulla morte del giovane paracadutista della Folgore, Emanuele Sceri, che sono stati declassati così come 18 ulteriori atti provenienti dalla Commissione d'inchiesta sul caso Sindona". E' quanto afferma in una nota la deputata del MoVImento 5 Stelle, membro della commissione Antimafia, Angela Salafia, che aggiunge: "E' un'importante operazione di trasparenza, sulla quale il presidente Fico va avanti da tempo, a cui va dato merito all'intero Ufficio di presidenza di Montecitorio". (com)