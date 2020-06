Stati Generali: Franceschini, cultura e turismo centrali e strategici per rilancio Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, intervenendo insieme al presidente del Consiglio Giuseppe Conte agli Stati Generali dell'economia ha osservato che "cultura e turismo sono strategici per il rilancio del Paese, sono ottimista sulla ripresa. Già quest'anno - ha aggiunto - sono convinto che riprenderà il turismo infraeuropeo nel nostro Paese, e presto tornerà anche quello extraeuropeo. Per questo è importante puntare sulla riqualificazione delle strutture, capace di accogliere un turismo alto. Inoltre bisogna migliorare le infrastrutture, sia sulla dorsale adriatica che su quella tirrenica portando l'alta velocità fino in Sicilia. Infine", ha rilevato l'esponente dell'esecutivo, "bisogna preparaci a moltiplicare gli attrattori del turismo internazionale". Nel corso del suo intervento, Franceschini ha ricordato tutte le misure emergenziali prese in questi mesi per il turismo e la cultura, a partire dall'estensione del sistema di ammortizzatori sociali di cui i due settori erano sprovvisti fino ai circa 5 miliardi destinati al sostegno dell'offerta e della domanda turistica nazionale. "Nel ritorno graduale alla ripresa del lavoro, a differente intensità per i diversi settori, è necessario che il sistema di aiuti, ammortizzatori sociali e indennizzi si adatti alle maggiori criticità - ha detto in particolare il ministro - con un'estensione temporale per chi è più in difficoltà e al contempo incoraggiando le riaperture". (segue) (Rin)