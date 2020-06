Imprese: Thyssenkrupp, Commissione Ue approva vendita settore ascensori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Definita “il più grande affare dell'anno in Europa”, la vendita del comparto ascensori del conglomerato tedesco Thyssenkrupp è stata autorizzata dalla Commissione europea e potrà essere chiusa il 31 luglio prossimo. È quanto comunicato dalla stessa Thyssekrupp, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Con la decisione della Commissione europea, l'azienda, da tempo in notevole difficoltà e ora duramente colpita dalla crisi del coronavirus, potrà ottenere il pagamento dei 17,2 miliardi di euro previsto dalla cessione del settore ascensori. L'operazione è stata conclusa a febbraio scorso, dopo mesi di trattative. L'acquirente è un consorzio formato dai fondi di investimento Advent International (Stati Uniti) e Cinven (Regno Unito), nonché dalla Fondazione Rag di Essen in Renania settentrionale-Vestfalia. Con un valore stimato tra i 12 e i 17 miliardi di euro, il comparto ascensori era il più redditizio di Thyssenkrupp. Al fine di fronteggiare la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, nell'attesa del pagamento da Advent International, Cinven e Fondazione Rag, il conglomerato ha ottenuto dal governo federale aiuti per un miliardo di euro, erogati come prestito dalla banca statale Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw). (Geb)