Decreto Elezioni: Ciriani (Fd'I), governo si salva grazie a regolamenti d'Aula

- Al Senato "governo di fatto sfiduciato si salva solo grazie al pallottoliere dei regolamenti d'Aula e dopo un voto assai controverso sul non passaggio agli articoli. La maggioranza, infatti, ottiene il numero legale solamente grazie a due voti contrari da parte dei senatori Bonino e Richetti, in assenza dei quali non sarebbe stata valida la votazione". Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani. "Fiducia ottenuta con soli 145 voti favorevoli ben lontano dai 160 necessari per la maggioranza assoluta. Per molto meno, e non per un voto di fiducia, nel 2011 il governo di Centrodestra fu costretto, dal Palazzo, a dimettersi - sottolinea -. Purtroppo siamo certi che Conte non avrà la stessa sensibilità istituzionale".(Rin)