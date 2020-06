Fase 3: Assolombarda presenta libro "Italia 2030", una guida per il rilancio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un libro ideato prima della crisi pandemica, ora chiave per il rilancio del paese. Si tratta del volume "Italia 2030. Proposte per lo sviluppo" realizzato da Assolombarda, su impulso di Carlo Bonomi, oggi presidente di Confindustria, che ne ha firmato la prefazione ed edito da La Nave di Teseo, presentato oggi in una diretta streaming. "Per rilanciarci con idee chiare, bisogna partire da una ricognizione seria e spassionata di tutti i fattori accumulati che ostacolano la crescita italiana", scrive Bonomi nella prefazione. "Questo libro parte dall'analisi dei problemi endemici del paese, perché se si vuole arrivare a delle ricette finali bisogna capire anche i punti di partenza", ha spiegato durante la presentazione il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. "Oggi - ha proseguito - la situazione che abbiamo è abbastanza complessa, se pensiamo che il calo della produzione industriale nell'area lombarda è crollato del 35 per cento rispetto al 2019 nel mese di marzo e del 45 per cento nel mese di aprile. Sono numeri molto importanti, che ci fanno riflettere, ma sono numeri che ci devono dare la forza per cercare di invertire subito la tendenza". L'orizzonte dell'analisi pubblicata oggi è decennale, perché "non vogliamo guardare solamente a quello che abbiamo davanti agli occhi nei prossimi mesi, ma dobbiamo cercare di guardare in là, per costruire un paese forte, che permetta alle generazioni future di poter continuare a fare quei lavori bellissimi che tutti noi abbiamo fatto in questi anni e di farli con ancora più forza ed energia", ha concluso Spada, augurandosi che il governo e la classe politica sappiano cogliere dal volume i buoni spunti presenti. (segue) (Rem)