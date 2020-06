Fase 3: Assolombarda presenta libro "Italia 2030", una guida per il rilancio del Paese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La supervisione scientifica del volume è stata affidata a Marcello Messori, professore di economia europea e banking and financial regulation alla Luiss e direttore della School of European Political Economy (Sep), che, insieme a Renato Carli, presidente del Gruppo tecnico credito e finanza di Assolombarda, ha coordinato un comitato di garanti composto da Giuliano Amato, giudice costituzionale e professore emerito della Sapienza e dell'Istituto universitario europeo, da Elio Franzini, rettore dell'Università degli Studi di Milano, e da don Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale dell'Arcidiocesi milanese. "La drammatica crisi prodotta dalla pandemia da coronavirus - ha commentato Messori - rende ancora più necessaria e difficile la soluzione dei problemi che affliggono il nostro Paese. Infatti, se si sommassero le irrisolte fragilità alle nuove e complesse prove generate dal dopo-emergenza Covid-19 senza una chiara strategia, il sistema economico-sociale italiano rischierebbe di condannarsi a un inarrestabile declino. Ma la sfida di ricollocarsi su un sentiero di sviluppo sostenibile e di consolidarlo entro il 2030 può essere vinta se l'Italia sarà capace di rompere la sua attuale inerzia, facendo leva sui punti economici di forza del Paese e su un allungamento nell'orizzonte delle decisioni politiche". Con la presentazione di "Italia 2030", Assolombarda inaugura "Verso il Futuro", un nuovo format digitale teso ad approfondire e dialogare sulle tematiche di attualità e d'interesse per le imprese e tracciare una visione sul futuro. Nei prossimi appuntamenti in programma tra i temi in discussione quello della formazione e del capitale umano, della smartcity e della blockchain. (Rem)