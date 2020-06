Messico-Onu: ambasciatore in Italia a "Nova", elezione a Cds è successo nostra politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conquista di un seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza (Cds) delle Nazioni Unite è un "grande successo per la politica estera del Messico", e una sfida "di grande responsabilità" che il paese saprà sostenere anche grazie al "forte" consenso ottenuto nel voto di ieri. Lo ha detto l'ambasciatore del Messico in Italia, Carlos Garcia de Alba, ricordando ad "Agenzia Nova" che il paese nordamericano si è da sempre battuto nei fori internazionali "per il rispetto del diritto internazionale, per la ricerca della soluzione dei conflitti e del rispetto dei diritti umani". Da non trascurare, ha sottolineato il diplomatico, i numeri che hanno consentito al Messico di entrare nel Cds per la quinta volta nella storia: a suo favore hanno infatti votato 187 dei 192 aventi diritto, con "il sostegno unanime di tutta la regione dell'America latina e dei Caraibi". L'agenda internazionale, ha ricordato de Alba, pone sfide "di grande responsabilità" che il Messico affronterà con "serietà e rigore", anche grazie alle qualità "dell'ottimo rappresentante Juan Ramòn de la Fuente, con il sostegno del ministro degli Esteri Marcelo Ebrard e della rete diplomatica tutta". Un successo diplomatico, ha ricordato l'ambasciatore, reso ancora più significativo dalla conquista di uno dei 18 posti del Consiglio economico e sociale (Ecosoc) per il triennio che inizierà il 1 gennaio del 2021. Oltre al Messico, il Consiglio di sicurezza dell'Onu avrà come membri non permanenti per il biennio 2021-2022 la Norvegia, l'Irlanda, l'India e il Kenya, vincitore del ballottaggio tenuto oggi con Gibuti. (Res)