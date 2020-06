Camera: Macina (M5s), bene declassificazione atti morte Scieri, grazie presidente Fico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Macina, deputata del Movimento cinque selle in commissione Affari costituzionali alla Camera dichiara: "L'azione del M5s per desecretare gli atti delle commissioni parlamentari di inchiesta prosegue. Con orgoglio - continua la parlamentare in una nota - possiamo annunciare che in seguito a una riunione dell'Ufficio di presidenza sono stati declassificati alcuni atti della commissione d'inchiesta sulla morte di Emanuele Scieri, il giovane paracadutista morto in circostanze misteriose a Pisa nel '99. Andiamo avanti con trasparenza e senza indugi - annuncia l'esponente del Movimento cinque stelle - per fare luce sulla vicenda, già protagonista del nostro lavoro nella scorsa legislatura con minuzia. Saranno declassificati inoltre anche 18 ulteriori atti provenienti dalla commissione d'inchiesta sul caso Sindona. Un dossier di circa 100 pagine - conclude Macina - che finalmente sarà reso pubblico". (Com)