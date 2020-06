Usa: Trump, abbiamo bisogno di nuovi giudici per la Corte Suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha intensificato le sue critiche alla Corte suprema dopo un paio di sentenze questa settimana andate contro la sua amministrazione, chiedendo la nomina di nuovi giudici e impegnandosi a rilasciare un nuovo elenco di potenziali candidati prima delle elezioni presidenziali di novembre Lo riporta il sito "The Hill". "Abbiamo bisogno di NUOVI GIUDICI della Corte suprema", Trump ha twittato poche ore dopo che la corte si è pronunciata per annullare la deportazione di giovani immigrati privi di documenti. In un tweet separato, Trump ha dichiarato che pubblicherà un elenco di potenziali candidati alla Corte Suprema entro il 1 settembre, simile a quello pubblicato durante la campagna del 2016. "Se mi viene data l'opportunità, sceglierò solo da questo elenco, come in passato, un giudice conservatore della Corte suprema", ha twittato Trump. "In base alle decisioni prese ora, questo elenco è più importante che mai", ha concluso. Trump aveva definito “orribile” e “motivata politicamente” la sentenza con cui la Corte suprema ha stabilito oggi che la Casa Bianca non potrà chiudere il Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), il programma risalente all’amministrazione di Barack Obama che impedisce l’espulsione dagli Stati Uniti di circa 650 mila giovani migranti irregolari. Secondo la Corte suprema, la decisione dell’attuale capo della Casa Bianca di chiudere il programma Daca nell’autunno del 2017 è stata “arbitraria e capricciosa”. Il Daca era stato concepito per consentire a soggetti di età inferiore a 16 anni entrati irregolarmente negli Stati Uniti di evitare per due anni (prorogabili) l’espulsione e di ricevere un permesso di lavoro. (Nys)