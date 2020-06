Terrorismo: Al Qaeda conferma la morte del suo "emiro" in Maghreb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo terroristico Al Qaeda ha confermato ufficialmente la morte in Mali del suo “emiro” in Maghreb, l'algerino Abdelmalek Droukdel. Lo ha confermato Abu Abdallah Ahmed, portavoce di Al Qaeda nel Maghreb Islamico (Aqmi) in un messaggio audio. Le forze militari francesi hanno eliminato Droukdel nel deserto del nord del Mali il 3 giugno scorso. Come riferito dal ministero della Difesa di Parigi nel corso di un punto stampa, l'obiettivo è stato individuato nella regione di Adrar des Ifroras. "Da alcuni giorni (le forze militari francesi) sapevano che stava accadendo qualcosa, soprattutto grazie a dei segnali elettromagnetici", ha riferito il ministero, affermando che la presenza di Droukdel è stata una sorpresa per le forze francesi, che lo pensavano in Algeria, nei pressi della frontiera con la Tunisia. L'operazione si è svolta in giornata, con un drone di sorveglianza Reaper che filmava la scena e tre elicotteri a sostegno dei militari. Il leader di Aqmi era a bordo di un veicolo bianco insieme ad altre quattro persone. Nel conflitto a fuoco, durato pochi minuti, solamente uno dei terroristi si è salvato. (Res)