Ue: Spada (Assolombarda), ci offre misure favorevoli, presentiamo piani sostenibili

- Accettare la mano tesa dall'Europa, approfittando delle misure disponibili post pandemia per far crescere il Paese. È l'invito lanciato da Assolombarda, in occasione della presentazione del volume realizzato su impulso dell'attuale presidente di Confindustria Carlo Bonomi "Italia 2030. Proposte per lo sviluppo". "Quello che noi dobbiamo fare è cercare di mettere insieme gli sforzi di tutti, perché i prossimi mesi saranno difficili. Ci serve una mano da parte del pubblico, che dev'essere responsabile e cercare di capire quelle misure che l'Europa ci sta offrendo e che ci sta offrendo a condizioni molto importanti e soprattutto a condizioni favorevoli, sulle quali noi dobbiamo cercare di presentare dei piani che siano sostenibili e credibili", ha detto il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. "Discutono inutilmente del Mes, cioè di un fondo da 36 miliardi per l'Italia a un tasso bassissimo, per migliorare il nostro sistema sanitario. Faccio fatica a capire l'ostilità nei confronti del Mes, a noi imprese piace moltissimo, perché la salute e la sicurezza delle persone, di noi che lavoriamo nel mondo del lavoro, è fondamentale", ha aggiunto il vicepresidente Antonio Calabrò, sottolineando che "abbiamo quasi 500 miliardi, che sono tra un quarto e un terzo del prodotto interno lordo italiano. Mai abbiamo avuto questi soldi e mai più li avremo". (segue) (Rem)