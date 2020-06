Milano: dal 25 giugno torneo ping pong all'aperto in 37 luoghi cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano dal 25 giugno scatta il primo torneo "Milano città aperta....al ping pong", giocato all'aperto sui tavoli installati in 37 luoghi grazie al progetto "Piazze Aperte". La competizione, organizzata dal'Associazione Tennis Tavolo Aquile Azzurre con il Comune di Milano, si svolgerà su 18 tavoli in 9 di queste piazze, una per Municipio e terminerà con le finali l'11 e il 12 luglio. Il torneo sarà diviso in maschile e femminile e per fasce d'età, dai 10 agli over 70. "L'ultimo patto di collaborazione sottoscritto, in questo caso con l'Associazione Tennis Tavolo Aquile Azzurre - spiega l'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data, Lorenzo Lipparini - è all'insegna dello sport diffuso in città grazie ai tavoli da ping pong installati negli ultimi anni nelle piazze e nei giardini nei vari quartieri della città. Il torneo sarà un'occasione di ritrovata socialità e un modo per riappropriarsi degli spazi all'aperto, oggi più che mai indispensabili. Le iscrizioni si potranno effettuare on line dove si troverà anche il regolamento per partecipare secondo quanto richiesto dalla norme di sicurezza anti Coronavirus. Prepariamoci a questa nuova esperienza di collaborazione tra l'Amministrazione e le realtà di cittadinanza attiva presenti a Milano". (com)