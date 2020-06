Ue: Di Maio, nella trattativa sul Recovery Fund l'Italia si farà rispettare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, più che mai, vista l’emergenza che sta attraversando il Paese, bisogna essere ancora più responsabili, perché da noi dipende il futuro degli italiani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, scrivendo sul suo profilo Facebook. "Dobbiamo restare uniti e pensare alle cose concrete come i provvedimenti da approvare il prima possibile per rilanciare il Paese. Abbiamo già messo in campo strumenti per sostenere le nostre famiglie e rilanciare l’economia. Ma siamo solo all’inizio, c’è tanto lavoro da fare per gli italiani e bisogna sbloccare altre risorse. In questa trattativa con l’Europa per il Recovery fund ci faremo rispettare, così come ci siamo fatti rispettare per lo sblocco dei flussi turistici dei Paesi Ue", ha affermato Di Maio. (Res)