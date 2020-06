Germania: approvata al Bundestag la legge contro l'odio sul web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha approvato oggi la nuova legge contro l'odio sul web, che inasprisce la normativa precedentemente in vigore introducendo pene più severe. “Stiamo inviando un segnale molto chiaro: non accettiamo e ci opponiamo con forza” all'odio, alle minacce e alle molestie su internet, ha dichiarato il ministro della Giustizia tedesco, Christine Lambrecht. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in casi estremi, “anche un like su Facebook potrà comportare una severa punizione in futuro, se l'utente attira molta attenzione su un messaggio di odio a causa della sua ampia diffusione”. Lambrecht ha avvertito che le parole su internet possono rapidamente diventare azioni. Pertanto, “chiunque istighi e minacci deve affrontare l'accusa e il giudizio”, ha sottolineato il ministro della Giustizia tedesco. Per Lambrecht, “questi sono passi determinati contro i nemici degli esseri umani e delle democrazie che stanno alimentando un pericoloso clima di violenza”. Partito di destra che raccoglie consensi anche negli ambienti estremisti, Alternativa per la Germania (AfD) ha accusato la maggioranza di limitare drasticamente la libertà di espressione con la riforma della legge contro l'odio sul web. In particolare, il provvedimento dispone l'obbligo per i social network di eliminare messaggi di odio e segnalarli immediatamente all'Ufficio federale di polizia criminale (Bka). Per identificare rapidamente gli autori, dovranno essere trasmessi al Bka anche gli indirizzi Ip. I messaggi da rimuovere e segnalare includono la propaganda neonazista, la preparazione di un attentato terroristico, l'incitamento all'odio, le rappresentazioni di violenza, l'approvazione di crimini, minacce di omicidio e stupro, nonché la diffusione di foto e video di abusi. In caso di reati particolarmente gravi come il terrorismo e l'omicidio, il Bka dovrà essere messo a conoscenza anche delle password degli utenti, dopo la decisione di un giudice. (segue) (Geb)