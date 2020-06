Germania: approvata al Bundestag la legge contro l'odio sul web (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque minacci o annunci lesioni o aggressioni sessuali commetterà un crimine, punito con una pena detentiva fino a due anni. La normativa precedente perseguiva esclusivamente le minacce di morte. Tali dichiarazioni su Internet vengono sanzionate con la reclusione fino a tre anni. Gli insulti su internet, come forma di violenza psicologica, prevedono una pena detentiva fino a due anni. La riforma della legge contro l'odio in rete prevede anche che vengano puniti coloro che sostengono pubblicamente reati annunciati, e non più come in precedenza quelli già commessi. L'obiettivo è impedire la diffusione di “un clima di pura”. Da tempo oggetto di minacce, in particolare da parte dell'estrema destra, i politici locali verranno protetti da diffamazione e calunnia con l'applicazione dell'art. 188 del Codice penale. Finora, tale norma è stata utilizzata in via principale per politici federali o statali. Attacchi contro il personale medico dei pronto soccorso, i medici e gli infermieri verranno puniti più severamente, proprio come le aggressioni contro agenti di polizia, vigili del fuoco e miliari. La pena prevista può giungere a cinque anni di reclusione. Il movente e il contenuto antisemita di un messaggio pubblicato sul web verrà considerato un'aggravante. In futuro politici locali e giornalisti potranno, infine, impedire più facilmente agli sconosciuti di trovare il proprio indirizzo. Il blocco dei dati personali nei registri pubblici viene infatti semplificato. (Geb)