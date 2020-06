© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alla Mobilità Marco Granelli partecipa, insieme a Cristina Donofrio general manager e Giulio Del Balzo public policy manager di Bird Italia, alla presentazione del nuovo operatore di monopattini elettrici a Milano.Piazza del Duomo - lato giardino delle palme (ore 13.00)I Cronisti in Comune organizzano una conferenza stampa con il sindaco Giuseppe Sala a un anno dalle elezioni comunali del 2021. Si tratta della prima conferenza stampa del sindaco a Palazzo Marino dopo il periodo di emergenza sanitaria e di lockdown.Palazzo Marino - sala Alessi, piazza della Scala 2 (ore 14.00)REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa all’iniziativa '#100aziendein100giorni' visitando tre aziende agricole a Livigno per parlare delle iniziative riguardanti l'agricoltura di montagna.Azienda agricola Stella Alpina, via De Pila 703/A località Trepalle Livigno (SO) (ore 11.00)Latteria sociale, via De Pemont 911 Livigno (SO) (ore 12.00)Azienda agricola Alpe di Livigno, via Dali Mina 135 Livigno (SO) (ore 13.00)VARIECgil, Cisl, Uil Lombardia organizzano il secondo dei tre presidi organizzati con le Federazioni che rappresentano i pensionati e tutti i lavoratori che a diverso titolo operano nel sistema sanitario e sociosanitario. I sindacati confederali scendono in piazza per dire che la sanità lombarda va ripensata all’interno di un nuovo “Patto per la salute”.Piazza Città di Lombardia (dalle ore 09.30 alle 12.30)Si svolge online l'Open Innovation Summit 2020, l'evento annuale organizzato da Digital Magics in collaborazione con 24 Ore Eventi, che ha l'obiettivo di fare il punto su come l'innovazione digitale. Partecipano, tra gli altri, Paola Pisano, ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Luigi Gubitosi, vicepresidente Confindustria e Gianpaolo Manzella, sottosegretario allo sviluppo economico del Mise.(dalle ore 9.30 alle ore 17.30)Presentazione del progetto politico nato durante il periodo di lockdown: “OLTRE -#unpassoavanti”.Ostello Bello - sala conferenze, via Medici 4 (ore 15.30) (Rem)