Usa-Germania: Deutsche Bank verserà oltre 10 milioni di dollari di penalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto tedesco Deutsche Bank pagherà oltre 10 milioni di dollari di penalità per risolvere le dispute con la giustizia statunitense in materia di manipolazione del mercato e violazione degli obblighi di segnalazione dei dati. Lo ha annunciato oggi la Commodity futures trading commission (Cftc) in un comunicato. In particolare, Deutsche Bank ha accettato di pagare una penale da 1,25 milioni di dollari per risolvere il caso legato alle presunte manipolazioni del mercato da parte di due operatori della banca. Altri 9 milioni di dollari di penalità sono legate ad accuse civili risalenti al 2016 per violazioni in materia di comunicazione di dati. L'importo delle penali è stato fortemente ridotto grazie alla cooperazione tra la dirigenza dell'istituto tedesco e la Cftc. (Nys)