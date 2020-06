Università: intesa in Stato-Regioni su diritto allo studio e riparto Fis 2020-2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, su proposta del ministro dell'Università professor Gaetano Manfredi, ha approvato l'intesa relativa allo schema di decreto per la determinazione dei fabbisogni delle Regioni in materia di diritto allo studio e sui nuovi criteri di riparto del Fis (Fondo integrativo statale) per il triennio 2020-2022. Lo segnala in una nota il dicastero per gli Affari regionali e le Autonomie. Con il decreto del ministro dell'Università, di concerto con il Mef, si è individuato il fabbisogno necessario per garantire a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentano i requisiti necessari, gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo e si è provveduto a stilare nuovi criteri per il riparto del Fondo integrativo statale. Il riparto del Fis - continua la nota - è effettuato di norma per l'85 per cento in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle Regioni e per il 15 per cento sulla base della quota premiale. "Quest'anno il Fondo integrativo statale è cresciuto in maniera significativa grazie ad un maggiore investimento nel decreto Rilancio proprio per far fronte alle esigenze legate alla crisi del post Covid - ha commentato il ministro Manfredi al termine della Conferenza Stato-Regioni -. Un diritto allo studio più forte è lo strumento migliore per consentire ai nostri giovani di continuare a studiare".(Com)